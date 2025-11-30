منصور بن محمد: شهداؤنا نماذج خالدة في الإيثار والشجاعة والإقدام

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة نقف فيها إجلالاً وامتناناً لأبطال الإمارات الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، فسطّروا بتضحياتهم صفحات مشرقة في سجل العزة والكرامة، وحافظوا على رايته عالية خفّاقة في ساحات الشرف والإباء، ملبين نداء الواجب بكل تفانٍ وإنكار للذات.

وقال سموه: «في هذا اليوم نستحضر بمشاعر الإجلال والتقدير ما قدمه شهداؤنا الأبرار من نماذج خالدة في الإيثار والشجاعة والإقدام، مجسدين أسمى معاني الانتماء لوطنهم والولاء لقيادتهم، مؤكدين أن الإمارات كانت وستظل حاضرة حيثما يحل نداء الواجب لنصرة الحق وإعلاء كلمته ومد يد العون للمحتاج، ودفع الخطر عن الأبرياء وإرساء مقومات الأمن والسلام».

وأضاف سموه: «ستبقى ذكرى شهدائنا الأبطال خالدة في وجدان الوطن، نستلهم منها قيم العطاء والتفاني، ونجدّد معها العهد على مواصلة مسيرتهم في حماية المكتسبات وصون راية الإمارات خفاقةً في سماء الكرامة».

وأشاد سموه بأسر الشهداء وباصطفافهم تحت راية الوطن وخلف قيادتهم الرشيدة.

وقال: «تحية لأمهات وآباء الشهداء الذين قدّموا للوطن أثمن ما يملكون، فكانوا مثالاً في الثبات والفخر بتضحيات ستظل مصدر فخر للأجيال، وتحية لأبناء الشهداء الذين يحملون إرثاً خالداً يرفع رؤوسهم عالياً، فهم أبناء رجال عاشوا أبطالاً ورحلوا أعزة كرماء».