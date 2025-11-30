سعود بن صقر: شهداؤنا رمز للفخر والعزة وتضحياتهم ستبقى خالدة في ذاكرة الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن شهداءنا الأبرار كتبوا بدمائهم الزكية صفحات خالدة في سجلّ المجد الوطني، لتبقى تضحياتهم نبراساً يُنير دروب الأجيال، ويغرس في وجدانهم قيم الولاء والانتماء والعطاء في سبيل الوطن، والإيمان بأنّ رفعة الإمارات أمانةٌ تُصان بالعمل، والإخلاص، والتفاني.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «نحتفي اليوم بذكرى يوم الشهيد، هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تُجسّد أسمى معاني الوفاء والعزة، وتعبّر فيها دولتنا، قيادةً وشعباً، عن فخرها واعتزازها بأبنائها الأبطال الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن ورفعته، وصوناً لكرامة الإنسان ومبادئ الحق والعدل التي قامت عليها الإمارات منذ تأسيسها».

وأضاف سموه: «منذ قيام الاتحاد عام 1971، كانت دولة الإمارات وستبقى نموذجاً يُحتذى في نصرة الحق وإغاثة الملهوف، ولم تتوانَ يوماً عن أداء واجبها الإنساني، فكانت في طليعة الدول الداعية إلى السلام، والساعية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في العالم، انطلاقاً من إيمانها بأنّ التضامن الإنساني هو جوهر الرسالة التي حملها الآباء المؤسسون للاتحاد، طيّب الله ثراهم».

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن «شهداءنا رمزٌ للفخر والعزّة، وتضحياتهم ستبقى خالدة في ذاكرة الإمارات، فهم الذين لبّوا النداء بإيمانٍ صادق، ووقفوا صفّاً واحداً في ميادين العزّ والواجب، فاستحقّوا أن تُخلّد أسماؤهم في سجلّ الوطن، وأن تبقى سيرتهم عنواناً للشجاعة والتضحية، ومصدرَ إلهامٍ للأجيال في حبّ الوطن والدفاع عنه».

وقال سموه: «في هذا اليوم، نستذكر بكل فخرٍ واعتزازٍ أسر الشهداء الذين قدّموا أروع الأمثلة في الصبر والثبات والاعتزاز بما قدّمه أبناؤهم من تضحياتٍ عظيمة. لقد جسّدوا ببطولاتهم أسمى معاني الإيمان والولاء».