محمد بن راشد يشهد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، في دبي بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025، وسط حضور جماهيري من عشاق ومتابعي اللعبة.

وتُعد «بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي» إحدى أبرز الفعاليات الرياضية التي تشهدها الإمارة ومنطقة الشرق الأوسط. وأقيمت نسخة عام 2025 من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري. وشهدت مشاركة أبرز الفرق واللاعبات واللاعبين العالميين.