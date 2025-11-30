حكومتا الإمارات وأوزبكستان تطلقان برنامجاً لتصفير البيروقراطية

شهد رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في أوزبكستان، ومبادرة 5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، ومنتدى أوزبكستان للذكاء الاصطناعي، اللذين نظمتهما حكومتا الإمارات وأوزبكستان في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن مبادرات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين حكوميين من البلدين الصديقين، وتم خلالها استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.

وأكد القرقاوي عمق الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والتقارب الكبير في رؤاهما نحو تطوير العمل الحكومي.

وأشار إلى أن العلاقة بين البلدين تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأنها تجاوزت التعاون التقليدي لتصبح شراكة فكرية وإنسانية قائمة على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لبناء حكومات أكثر مرونة وابتكاراً، تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

وأشاد برؤية رئيس جمهورية أوزبكستان وقيادته الحكيمة لإطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية» ومبادرة «5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي»، باعتبارهما نموذجين طموحين للانتقال من الإجراءات التقليدية إلى خدمات حكومية مرنة، استباقية وسهلة، ولتبني مهارات المستقبل على نطاق وطني واسع.

وأكد أن هذه التوجهات تشكل رؤية استراتيجية ترسّخ مكانة أوزبكستان نموذجاً عالمياً في الابتكار الحكومي، وتظهر قدرتها على التكيف مع تحديات المستقبل والاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع.

وشهدت فعاليات المنتديين في أوزبكستان مشاركة حكومية واسعة من كلا البلدين، حيث ضم وفد دولة الإمارات إلى جانب القرقاوي كلاً من: مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، ووكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، ورئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، ووكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، المستشار عبدالعزيز الرئيسي، ووكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، فاطمة يوسف النقبي، ووكيل وزارة مساعد لقطاع خدمات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، راشد السعدي.

كما ضم الوفد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، والمدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في دبي الصحية، عاطف البريكي، والرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مباركة مبارك إبراهيم، والمدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، ونائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ميثاء الطنيجي، وعدد من المسؤولين في حكومة الإمارات.

ومن الجانب الأوزبكي، حضر رئيس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، عبدالله أريبوف، ورئيس مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، تنزيلا نارباييفا، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وشهدت الفعاليات إطلاق برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي يستلهم النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فاعلية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين ضمن الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التبادل المعرفي الحكومي، بهدف تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة العامة.

وركز منتدى أوزبكستان لتصفير البيروقراطية على أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال المنتدى تم إطلاق مبادرة «5 ملايين خبير أوزبكي لأوامر الذكاء الاصطناعي» إلى جانب العديد من الجلسات المشتركة بين المسؤولين الإماراتيين والأوزبكيين حول أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الجاهزية الحكومية، وبناء القدرات المستقبلية للحكومات.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي عبر بناء مهارات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتسريع الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تدريب 5 ملايين شخص على مهارات هندسة الأوامر البرمجية للذكاء الاصطناعي خلال ثلاث سنوات.

كما ناقش المنتدى في جلسات حوارية تفاعلية دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعلم وتنمية المهارات وابتكار حلول التعليم المُخصص، واستعرض عدداً من الحلول التكنولوجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية.

