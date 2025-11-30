20 مبادرة صحية في أبوظبي خلال 2026

أُطلقت استراتيجية الحياة الصحية تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي، لتُعزِّز صحة وعافية المجتمع في الإمارة عبر نهج متكامل يجمع مختلف القطاعات، ويُمكِّن المواطنين والمقيمين من تبني أسلوب حياة صحي ومستدام يضمن لهم عافية طويلة الأمد.

واعتمدت الاستراتيجية أكثر من 20 مبادرة سيتم تنفيذها العام المقبل، عبر تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في شتى المجالات، لتكون خطوة نوعية نحو مجتمع أكثر صحة ورفاهية في أبوظبي.

وتسعى الاستراتيجية، من خلال نهج وقائي شامل يضع العافية على رأس أولويات المجتمع، إلى مواجهة تحديات الأمراض غير السارية، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان، كما تجسّد التزام الإمارة بتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكل أفراد المجتمع لبناء مجتمع أكثر صحة ورفاهية.

وتركز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة تشمل: زيادة النشاط البدني، وتحسين الأنماط الغذائية، وتعزيز الوعي والمعرفة الصحية، إلى جانب عوامل محورية أخرى مثل جودة النوم والصحة النفسية، باعتبارها ركائز أساسية للصحة الشاملة، كما ستدعم هذه الأولويات بنية تحتية متقدمة، وسياسات وأُطر تنظيمية، إلى جانب برامج ومبادرات تحفيزية تجعل الخيارات الصحية أكثر سهولة واستدامة لجميع أفراد المجتمع.

وترتكز استراتيجية الحياة الصحية على تحفيز التغيير السلوكي مع التأكيد على مسؤولية كل فرد في الحفاظ على صحته، وقد صُممت لجعل أسلوب الحياة الصحي أكثر سهولة واستدامة وتحويل الوقاية إلى جزء من الروتين اليومي، حيث ستستفيد من التقنيات الرقمية الذكية لتحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية استباقياً، وتطوير مبادرات وسياسات موجّهة لإحداث أثر ملموس في مواقع الاحتياج الفعلي للتدخلات الصحية الفورية.

وقال رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري، إن الصحة تبدأ قبل زيارة الطبيب في العيادات والمستشفيات، فهي تُبنى في حياتنا اليومية من خلال الغذاء والحركة والبيئة المحيطة بنا، مؤكداً أن تبنّي النشاط البدني والتغذية السليمة يشكّل أولوية تحدد أسلوب حياتنا وعملنا وتعلمنا.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للحياة الصحية، الدكتور أحمد الخزرجي، إن مهمة الاستراتيجية هي جعل الحياة الصحية الخيار الأسهل لكل مواطن ومقيم في الإمارة، مؤكداً أن الصحة ليست نمطاً واحداً يناسب الجميع، لذلك ترتكز الاستراتيجية على التحليل السلوكي للأفراد وتوجيه الموارد المشتركة نحو الأولويات الصحية الملحّة في المجتمع.