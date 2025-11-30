حمدان بن محمد: ستبقى الذكرى العطرة لشهدائنا الأبرار موطن فخر واعتزاز لكل شعب الإمارات

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن يوم الشهيد، مناسبة رفيعة المنزلة تقف فيها دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، وقفة إجلال وإكبار أمام تضحيات رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فاختاروا درب البطولة، وقدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن وإعلاءً لكرامته وضماناً لأمنه واستقراره.

وقال سموّه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: "ستبقى الذكرى العطرة لشهدائنا الأبرار وما قدموه من تضحيات وبطولات مجيدة في ساحات الشرف والكرامة موطن فخر واعتزاز لكل شعب الإمارات، ومصدر إلهام للأجيال يستقون منه قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته".

وأضاف سموّه: "متسلحين بقوة الإيمان وشجاعة الحق، قدّم شهداء الوطن أروع ملاحم البطولة وسطرّوا لها فصولاً خالدة في سجل البطولة والفداء... فقد حملوا عمق انتمائهم للوطن أمانة في قلوبهم، ودافعوا عنه بكل تفانٍ وإخلاص، ليذكر العالم للإمارات على الدوام أن أبطالها الأشداء خلّدوا اسمها كرمز للخير والسلام والانحياز للعدل، والانتصار للحق والوقوف إلى جانب أصحابه".

وأكد سموّه أن المبادئ والقيم الوطنية الراسخة التي أرساها الآباء المؤسسون تمثل أساس النهج الرشيد الذي تواصل به دولة الإمارات مسيرتها المباركة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، نحو مستقبل عنوانه الرفعة وغايته التقدم والازدهار.

ووجّه سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة الباسلة ولجميع ضباطها وأفرادها ومنتسبيها، مؤكداً أن دولة الإمارات ستبقى "قويةً بعزيمة رجالها، شامخةً بقوة عقيدتهم، وسيظل بنيانها راسخاً برسوخ مبادئهم التي تأسست عليها، وأنها ستظل وفيّةً لذكرى أبنائها الشرفاء الذين قضوا وهم يلبون نداء الواجب بكل إقدام.

كما وجّه سموّه تحية إجلال وتقدير إلى أسر الشهداء وذويهم، لما قدّموه من أروع نماذج الصبر والثبات في سبيل أن تبقى راية الإمارات خفاقةً وأن يزداد اتحادها شموخاً ومكانتها رقياً ورفعةً وتقدماً، وقال سموّه: "الشهادة شرف رفيع لا ينتهي برحيل صاحبه، ولكنه شرف يمتد في أهله وفي قلب كل من ينشد لهذا الوطن العزة والمجد ".

وأكد سموّه أن حماية الوطن والدفاع عن أمنه وسلامة شعبه، أمانة ومسؤولية يواصل أبناء القوات المسلحة حملها بأمانة وإخلاص، وبكل الوفاء لذكرى شهداء الوطن الأبرار، مجددين العهد أن تبقى الإمارات دولة سلام، تبني حاضرها بثقة وتستشرف مستقبلها بعزيمة، محروسةً بوعي أبنائها وما ترسّخ في وجدانهم وضمائرهم من قيم الشجاعة والإقدام.

وختم سموّه قائلا: "رحم الله شهداءنا الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ دولة الإمارات وقادتها وشعبها من كل سوء، ودامت رايتنا عالية خفّاقة في ميادين الخير والعطاء".