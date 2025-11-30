خالد بن محمد يعتمد صرف حزمة المنافع السكنية الثالثة للمواطنين في أبوظبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لعام 2025 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات درهم، يستفيد منها 3310 مواطنين ومواطنات في مناطق الإمارة المختلفة.

وتشمل الحزمة الجديدة قروضاً سكنية بأنواعها كافة بقيمة تصل إلى 2.27 مليار درهم، يستفيد منها 1768 مواطناً ومواطنة، إلى جانب منح أراضٍ ومساكن جاهزة بقيمة 1.51 مليار درهم، وإعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية لفئة كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين، وتخفيض قيمة القروض السكنية للمواطنين المستحقين ضمن برنامج «نمو الأسرة الإماراتية»، بقيمة بلغت 208 ملايين درهم، يستفيد منها 204 مواطنين ومواطنات.

وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية المقدمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 2025 إلى 15 ملياراً و384 مليون درهم، استفاد منها 10 آلاف و718 مواطناً ومواطنة في مختلف مناطق الإمارة، شملت 11 ملياراً و766 مليون درهم للقروض السكنية بأنواعها كافة، استفاد منها 7802 من المواطنين والمواطنات، و3.1 مليارات درهم لمنح الأراضي والمساكن الجاهزة استفاد منها 2438 مواطناً ومواطنة، إلى جانب إعفاء سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين، والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة المتوفين، إضافة إلى تخفيض قيمة القروض السكنية للمواطنين المستحقين ضمن برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» بقيمة 514.75 مليون درهم استفاد منها 478 مواطناً ومواطنة.

ومع الإعلان عن اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لعام 2025، يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 129 ألفاً و448 منفعة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 177.57 مليار درهم.

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، وذلك تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على إسعاد المواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي، في إطار نهجها الثابت الذي يهدف إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن، بما يعزز إسهاماتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، محمد علي الشرفاء: «نستقبل عيد الاتحاد بمزيد من مشاعر الفخر والعرفان لقيادتنا الرشيدة التي تضع رفاه المواطن واستقراره في مقدمة أولوياتها، وتؤكد هذه الحزمة الجديدة من المنافع السكنية حرص القيادة على تعزيز جودة الحياة للأسر الإماراتية، وترسيخ قيم العطاء والتلاحم التي تُميّز مجتمعنا».

من جانبه، قال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري: «تأتي هذه الحزمة بمناسبة عيد الاتحاد لتعكس عمق رؤية القيادة الرشيدة في دعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتوفير بيئة سكنية تواكب تطلعات المواطنين وتدعم استدامة التنمية في إمارة أبوظبي، ويجسّد هذا الدعم الكريم التزام القيادة المستمر بتأمين كل ما من شأنه أن يعزز رفاه المواطنين ويضمن لهم الحياة الكريمة والمستقرة».

وأكَّد أن الهيئة ماضية قُدماً في تطوير خدماتها وبرامجها لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسهولة في حصول المواطنين على حلول سكنية مناسبة، بما يتماشى مع توجّهات الحكومة ورؤيتها الطموحة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

. 3310 مواطنين ومواطنات في مناطق الإمارة عدد المستفيدين من حزمة المنافع السكنية المختلفة.

. مجموع المنافع السكنية المقدمة للمواطنين في أبوظبي خلال العام الجاري بلغت 15 ملياراً و384 مليون درهم.