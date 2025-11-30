البنوك والمصارف المشاركة في «الإعفاء»: المبادرة نموذج لحلول إنسانية مستدامة

أكد رؤساء ومسؤولون في البنوك والمصارف المشاركة في المبادرة التي نظمها «صندوق معالجة الديون المتعثرة» لإعفاء 1435 مواطناً من مديونياتهم، حرص مؤسساتهم على الإسهام في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تيسير شؤون المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، ودعم المبادرات الوطنية التي تعزز الاستقرار والرفاه الاجتماعي في ربوع الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «يأتي تجديد التزامنا بالمبادرة السامية تأكيداً لدورنا في مساندة الأسر ذات الدخل المحدود، بما يواكب روح عام المجتمع ويستشرف عام الأسرة».

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي، هشام عبدالله القاسم «الالتزام بدعم رؤية قيادتنا الحكيمة، وتمكين المواطنين، وتعزيز السلام والسعادة لهم».

كما أكدت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، الالتزام بدعم استقرار المجتمع وإتاحة الفرصة أمام أبنائه لمواصلة خدمة وطنهم.

واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري، أن الإسهام في المبادرة «يأتي تأكيداً لدورنا في المسؤولية المجتمعية وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في الدولة».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أحمد عبدالعال، إن المبادرة تُبرز حرص الدولة على تمكين أبنائها لبناء مستقبل أكثر استقراراً.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، راحيل أحمد، أن «المبادرة تهدف إلى مساعدة المواطنين في مواجهة تحدياتهم المالية وتسوية التزاماتهم».

وأعرب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، عن اعتزازه بمواصلة المصرف دعمه للمبادرة، التي تعكس النهج الإنساني لدولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «نعمل على بناء بيئة مالية راسخة تتسم بالشفافية والسلوك السليم والثقة المستدامة، من خلال الإسهام في توفير حلول منظمة ومسؤولة للحد من الديون».

وقال البنك العربي المتحد: «إسقاط ديون عدد من المتعاملين من المواطنين، يعكس التزامنا بالمشاركة في المبادرات الحكومية التي ترمي إلى دعم مواطني الدولة».

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار، فؤاد محمد: «نحن في المصرف نلتزم دائماً بدعم مختلف المبادرات الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتأمين حياة كريمة للمواطنين».

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر، على التزام البنك بدعم الرفاه الاجتماعي لجميع فئات مجتمع الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان مصطفى الخلفاوي، إن «مساهمة المصرف في المبادرة تأتي انسجاماً مع دورنا كمؤسسة وطنية ملتزمة بدعم المجتمع».

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل، عارف البستكي، حرص الشركة على تقديم الإعفاءات والدعم المالي لتسهيل التزامات المواطنين.

وقالت الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، رولا أبومنه: «يمثل دعمنا لهذه المبادرة امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ أسس الاستقرار الاجتماعي».

وقال الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، عدنان العوضي: «يأتي التزامنا بدعم مبادرات صندوق معالجة الديون المتعثرة انطلاقاً من إيماننا بأهمية ترسيخ الرفاه الاجتماعي».