«فرجان دبي» تحتفي بـ «عيد الاتحاد الـ 54» بفعاليات متنوّعة في الخوانيج وجميرا

في إطار حملة «الشهر الوطني» التي تُقام في إمارة دبي احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تنظم مؤسسة فرجان دبي سلسلة من الفعاليات المجتمعية والتراثية التي تُبرز القيم الوطنية الراسخة وروح التلاحم بين أبناء الوطن، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل في أحياء الخوانيج وجميرا.

ويأتي تنظيم الفعاليات ضمن رؤية «فرجان دبي» الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالمناسبات الوطنية في قلب الأحياء السكنية، بما يتيح لجميع أفراد المجتمع المشاركة في التجربة الاحتفالية، ويجعل من الفرجان منصّات تفاعلية تنبض بروح الإمارات الأصيلة.

وتتضمن الفعاليات - التي تُقام برعاية هيئة تنمية المجتمع في دبي، و«دو»، وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، وخدمة الأمين، ودبي القابضة - مجموعة من الأنشطة المميزة تشمل العروض الثقافية والتراثية، وورش العمل، والمسابقات التفاعلية، والأسواق المحلية، إلى جانب مشاركة واسعة من المواهب والمشاريع الإماراتية في مجالات الإبداع والحرف والفنون، فضلاً عن مجموعة متنوّعة من المطاعم المحلية، لتقديم تجربة متكاملة تعكس غنى التراث الإماراتي وتنوّعه.

وقالت مدير فرجان دبي، علياء الشملان: «نفخر في (فرجان دبي) بأن نكون جزءاً من احتفالات عيد الاتحاد، هذه المناسبة التي تجمعنا على حب الوطن وتعزّز مشاعر الانتماء بين جميع المواطنين والمقيمين».

وأضافت: «اخترنا أن تمتد فعاليات اليوم الوطني في موقعين هما الخوانيج وجميرا، ليكون لكل حي بصمته الخاصة في التعبير عن روح الاتحاد والاحتفاء بالتراث البري والبحري، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من سكان دبي للمشاركة في أجواء الفرح والاحتفال».

وتستهدف «فرجان دبي» هذا العام زيادة عدد الحضور في الفعاليات لأكثر من 90 ألف مُشارك، فيما سيجري تنظيم 25 ورشة عمل متنوّعة، وإقامة 50 عرضاً ومسابقة ترفيهية. كما ستشهد الاحتفالات مشاركة أكثر من 20 مطعماً و16 محلاً.

وتستضيف منطقة الخوانيج فعالية الوارفة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، حيث تستهدف دعم المشاريع الإماراتية من خلال ورش عمل ومسابقات وعروض ثقافية، كما سيتم تقديم مأكولات إماراتية محلية، إضافة إلى فعاليات أخرى متنوعة.

فيما تُقام على شاطئ جميرا فعالية «الدانة» خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، التي تركّز على التراث البحري الإماراتي من خلال ورش عمل للأطفال والكبار وعروض ثقافية، بمشاركة مطاعم إماراتية محلية.

وقالت مدير إدارة البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، ريم عبيد العوابد: «نعتز بشراكتنا مع مؤسسة فرجان دبي في إحياء الفعاليات الوطنية التي تعكس روح الاتحاد وتعزّز ارتباط المجتمع بتراثه الأصيل. مشاركتنا في رعاية هذه الاحتفالات تأتي في إطار التزامنا بدعم المبادرات التي تحتفي بالهوية الإماراتية، وتوفّر منصات تُبرز قيم التكاتف والاعتزاز بالتاريخ الإماراتي».

وأكدت حرص الهيئة على مواصلة الشراكات البنّاءة التي تُسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ونقل التراث إلى الأجيال الجديدة بأساليب مبتكرة.

بدوره، صرح مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي في «دو»، عادل الريس: «نفخر برعاية فعاليات عيد الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة فرجان دبي، ودعم المبادرات التي تجمع المجتمع حول قيم الهوية والانتماء، كما تتناغم هذه المبادرة تماماً مع رؤية (دو) في توظيف الابتكار، وتعزيز التعاون مع كل الجهات الفاعلة لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع لتشمل دعم الفعاليات الوطنية التي تحتفي بتاريخ الإمارات وتبرز ثقافتها».

وأضاف: «سنواصل دعم البرامج الهادفة التي تعزز التفاعل المجتمعي، وتُسهم في تمكين الجيل الجديد من التعبير والابتكار».

وأكدت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، أن مشاركتها في فعاليات «فرجان دبي» لليوم الوطني تأتي ضمن جهودها لترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع، عبر توفير فرص بسيطة ومباشرة تمكّن الزوار من المساهمة في المبادرات المجتمعية المطروحة على المنصة.

وأضافت المؤسسة أن مشاركتها تشمل أيضاً دعم وتمكين أصحاب الأعمال المحلية، من خلال مبادرات تعزز حضورهم وتسهم في تشجيع الجمهور على التفاعل مع مشاريعهم، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويبرز دور هذه الأعمال في خدمة المجتمع.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، مروان راشد بن هاشم: «نطمح من خلال وجودنا في (فرجان دبي) أن يكون العطاء جزءاً طبيعياً من تجربة الاحتفال باليوم الوطني؛ حيث تتحوّل كل مشاركة وكل لحظة إلى فرصة للمساهمة في خدمة المجتمع. كما نفخر بدعم روّاد الأعمال المحليين وتعزيز دورهم ضمن منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة في دبي».