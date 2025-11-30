«حمدان بن راشد الطبية» تُعلن نتائج «الجائزة التربوية»

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية الفائزين في جوائزها التربوية على المستوى المحلي ودول مجلس التعاون لدورة عام 2025، التي استقطبت 189 مشاركة على المستوى المحلي، و105 مشاركات على المستوى الخليجي، وأسفرت عن فوز 41 مشاركاً في الفئات المحلية، و22 فائزاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت بيانات الجائزة أن نسبة المشاركة على المستوى المحلي قاربت الدورة السابقة، مع بقاء عدد الفائزين عند مستوى ثابت نسبياً، بلغ 41 فائزاً، وفي جوائز دول مجلس التعاون الخليجي لدورة عام 2025، سجلت الجوائز التربوية مشاركة واسعة بلغت 105 مشاركات، أسفرت عن فوز 22 مشاركاً. وتصدّرت المملكة العربية السعودية المشاركات الخليجية بواقع 70 مشاركة و10 فائزين، تلتها دولة قطر بـ21 مشاركة و6 فائزين، ثم مملكة البحرين التي سجلت 11 مشاركة و4 فائزين، فيما شاركت دولة الكويت بـ3 مشاركات نتج عنها فوز مشاركين اثنين.

وتبرز الأرقام الحضور القوي للمؤسسات والكوادر التربوية الخليجية، وتنامي حجم التنافس وجودة الأعمال المقدّمة في مختلف مجالات الجائزة.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، حميد محمد القطامي، «إن جوائز حمدان أضحت بمكانتها العلمية ومعاييرها الرفيعة، منصة موثوقة ومرموقة لاكتشاف النماذج الملهمة، وتقدير الجهود الاستثنائية التي تسهم في تحسين التعليم، وتعزيز قدراته على الاستجابة لمتطلبات المستقبل».