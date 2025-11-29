تحت رعاية رئيس الدولة.. هزاع بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ 181 عريساً من أبناء العين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، العرس الجماعي السنوي لـ 181 عريساً من أبناء المنطقة في قلعة الجاهلي.

كما حضر العرس الجماعي سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين وأقارب العرسان، وجمع من المدعوين والمهنئين.

وتضمّن العرس الجماعي، الذي نظَّمته مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بالتنسيق مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، ومبادرة "مديم" التابعة لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، عدداً من الفقرات والفعاليات التراثية التي شملت أهازيج تراثية وعروض الفنون الشعبية وإلقاء القصائد، إلى جانب عرض جوي.

وهنّأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان العرسان وأهاليهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة أسرية مليئة بالسكينة والسعادة، وأن يوفقهم الله في تأسيس أسر متماسكة تقوم على المودة والرحمة، بما يسهم في بناء مجتمع مستدام يسوده الاستقرار والطمأنينة.

وتقدّم سموّه بوافر الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على رعايته الكريمة لهذا الحدث الاجتماعي، مثمّناً حرصه على تمكين أبنائه من المواطنين ودعمهم لتأسيس أسر مستقرة ومتماسكة تُعد ركائز صلبة تعزز مسيرة التنمية والازدهار في وطننا الغالي، ومصدراً للفخر والاعتزاز بما تحقق من منجزات وطنية، ورافداً دائماً لقيم المودة والرحمة التي تُشكّل أساس مجتمعنا المتماسك.

ويأتي تنظيم العرس الجماعي في إطار احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، وبما يعزز أهداف عام الأسرة في عام 2026 الذي يحتفي بالقيم الأصيلة للأسرة الإماراتية ودورها المحوري في بناء المجتمع.

وبهذه المناسبة، تقدّم رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي الدكتور مغير خميس الخييلي، بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها الدائم والمستمر للشباب، بما يتيح لهم تأسيس حياة أسرية مستقرة ويخفف عنهم أعباء تكاليف الزواج، مؤكِّداً أن الأسر المتماسكة تشكّل الركيزة الأساسية لتقدّم دولة الإمارات وازدهار مجتمعها، وهي الأساس لمجتمع متلاحم قادر على البناء والعطاء والمضي قُدماً نحو مستقبل مشرق.

وأضاف أن مبادرة "مديم"، وبرنامج نمو الأسرة الإماراتية "نمو"، أسهما بفاعلية في تعزيز رحلة بناء الأسر وتأسيسها واستقرارها وفق القيم الإماراتية الأصيلة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في ترسيخ مجتمع متماسك ومستدام، قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة، وضمان استمرار تلاحم أفراده في إطار من التماسك الاجتماعي والقيم النبيلة.

ومن جانبهم، تقدّم العرسان وذووهم بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على رعايته الكريمة لهذا العرس، ولسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على حضوره حفل زفافهم، منوّهين بأن حرص سمو الشيوخ على حضور هذه المناسبات يعكس قوة الروابط والتلاحم بين القيادة وأبناء الوطن.

كما ثمّن العرسان دعم القيادة الرشيدة لهم في تأسيس أسر جديدة تسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي يعكس القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي.