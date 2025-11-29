الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي السورية، والاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سورية وتهديد أمنها واستقرارها.

ودعت وزارة الخارجية في بيان لها، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.