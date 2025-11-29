أبرز الفعاليات في دبي خلال عيد الاتحاد الـ 54

هناك العديد من النشاطات والاحتفالات في إمارة دبي، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، الذي يصادف الثاني من ديسمبر.

ويزين علم دولة الإمارات العديد من معالم الإمارة في عيد الاتحاد.

ويمكن للمواطنين والمقيمين في الإمارة الاستمتاع بالعديد من الفعاليات خلال هذه الفترة، نذكر في هذا التقرير أبرزها:

مسيرة الاتحاد

ينظم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، مسيرة "الاتحاد" في الثاني من ديسمبر المقبل احتفالاً بـعيد الاتحاد الـ54، وذلك ضمن أجندة فعاليات الشهر الوطني في دبي التي أطلقها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. تعبيراً عما يحمله شعب الإمارات للوطن وقيادته من حب ووفاء واعتزاز.

تكون نقطة التجمع للمشاركة في المسيرة من مدينة دبي الملاحية في تمام الساعة 3 بعد الظهر وتنطلق من شارع جميرا تقاطع دار الاتحاد إلى تقاطع برج العرب من الساعة 4 إلى 5:30 مساءً، في استعراض يجسد الوحدة الوطنية وروح المجتمع. وبهذه المناسبة سيتم توزيع أكثر من 1000 علم على المشاركين في المسيرة بمشاركة أكثر من 30 متطوع بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع.

عروض الألعاب النارية

احتفالًا بعيد الاتحاد 54، تنير عروض الألعاب النارية المذهلة سماء دبي في أبرز الوجهات والمعالم، احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية في 2 ديسمبر.

يمكن مشاهدة الألعاب النارية في دبي فستيفال سيتي مول الساعة 8 مساء، وحتا الساعة 8 مساء، وسوق السيف الساعة 9 مساء، وجزيرة بلوواترز وذا بييتش، جي بي آر الساعة 9 مساء.

وفي القرية العالمية تحتفل بالألعاب النارية بين 1 إلى 3 ديسمبر الساعة 9 مساء، مع عرض لطائرات الدرون يومي 1 و2 ديسمبر.



حفلات موسيقية وغنائية

في إطار فعاليات الشهر الوطني، وتزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الـ54، تحيي أوركسترا فردوس النسائية يوم الثلاثاء الموافق الثاني من ديسمبر، حفلاً موسيقياً في "بيت الفن" بمدينة إكسبو دبي وذلك بالتعاون بين براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي- الجهة المُشرِفة على فعاليات الشهر الوطني- ومدينة إكسبو دبي.

حفل مجاني للفنانة اللبنانية الشهيرة ديانا حداد عند الساعة 8 مساءً في سيتي ووك، يوم الاثنين 1 ديسمبر.

حفل مجاني للفنانة الإماراتية شما حمدان عند الساعة 8 مساء، في سيتي ووك، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر.

حفل الفنان الخليجي خالد محمد في القرية العالمية 1 ديسمبر الساعة 7 مساء.

أوبريت من الصحراء إلى الفضاء في القرية العالمية يوم 2 ديسمبر.