%55.1 من القوى العاملة بالدولة شباب.. و97.3% من المواطنات العاملات في «الخاص» ماهرات

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ارتفاع لافت في نسبة القوى العاملة الشابة بسوق العمل في الإمارات، حيث بلغت النسبة 55.1% حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما يعكس حيوية السوق وقدرته المستمرة على استقطاب الكفاءات الشابة في مختلف القطاعات الحيوية، إضافة إلى أن 97.3% من إجمالي المواطنات العاملات في القطاع الخاص ينتمين إلى فئة الماهرات.

وأظهرت بيانات مرصد سوق العمل (اطلعت عليها «الإمارات اليوم») أن نسبة المرأة الإماراتية من فئة الشباب (35 عاماً وأقل) من إجمالي الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص بلغت 73.2% في مؤشر واضح على نجاح البرامج الوطنية في تمكين الشباب ورفع مشاركتهم في سوق العمل.

وواصل سوق العمل الإماراتي نموه في أعداد القوى العاملة والمنشآت مدفوعة بمبادرات حماية العمال وزيادة التنقل في القطاع الخاص، إذ سجلت القوى العاملة زيادة بنسبة 10.9% في عام 2024، فيما ارتفعت بنسبة 8.9% حتى نهاية الربع الثالث من 2025، كما شهد عدد المنشآت نمواً قوياً بنسبة 14.9% خلال 2024، وتابع صعوده حتى الربع الثالث من 2025 بنسبة 6.6%، بما يعكس حيوية بيئة الأعمال في الدولة واستمرار توسعها على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

وتبرز الإحصاءات حضوراً متنامياً للمرأة في سوق العمل، خصوصاً في المهن الماهرة والتخصصية، فقد بلغت نسبة العاملات الماهرات 45.4% من إجمالي القوى العاملة النسائية، فيما وصلت نسبة النساء ضمن إجمالي العاملين الماهرين في الدولة إلى 29.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما أظهرت البيانات أن 35.8% من المنشآت أسهمت في تعيين نساء خلال الفترة نفسها، في دلالة على توسع فرص المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص.

وتسجل المرأة حضوراً قوياً في القطاعات الحيوية، حتى الربع الثالث من العام الجاري، حيث تستحوذ على 66.4% من وظائف المهن الصحية، وتشغل 72.3% من وظائف المهن التعليمية، بينما بلغت نسبة النساء العاملات في مهن تكنولوجيا المعلومات 37.9% من إجمالي العاملين في هذا المجال.

ويبرز الأداء القيادي للمرأة الإماراتية على نحو خاص، إذ تُشكل 93.3% من المواطنين العاملين في المهن التعليمية في القطاع الخاص حتى الربع الثالث من 2025، ونسبة 90.6% من المواطنين في المهن الصحية في القطاع الخاص، إضافة إلى 60.5% من المواطنين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أمّا على مستوى المناصب الإدارية والقيادية، فقد وصلت نسبة النساء العاملات في هذه الفئة إلى 16.6% من إجمالي القيادات النسائية في الدولة، بينما تُشكل الإماراتيات 53.9% من المواطنين العاملين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص.

وأشارت الإحصاءات إلى أن النساء الإماراتيات يُشكلن 71% من إجمالي المواطنين العاملين في المهن الفنية والتخصصية، وأن 97.3% من إجمالي المواطنات العاملات في القطاع الخاص ينتمين إلى فئة الماهرات، في حين تُشكل المرأة الإماراتية 71% من إجمالي المواطنين الماهرين في القطاع الخاص.

