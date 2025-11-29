12 سلوكاً محظوراً خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 54

دعا مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أفراد الجمهور إلى الحفاظ على المظهر الحضاري، وترسيخ ثقافة الالتزام والوعي المروري خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ54، بما يعكس الصورة الراقية التي تتميّز بها الدولة.

وأكّد أن الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن اشتراطات الاحتفال، يضمن انسيابية الحركة المرورية، ويحول دون وقوع التصرفات الخاطئة أو الممارسات السلبية، ويُسهم في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية بطريقة آمنة ومعبّرة عن حب الوطن، منوهاً بأن شرطة دبي تعمل على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرقات، وبث الراحة والطمأنينة في نفوس مستخدميها.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الشركاء انتهت من وضع عدد من السيناريوهات والخطط المرورية الرامية إلى تعزيز انسيابية حركة السير ومنع الاختناقات خلال فعاليات عيد الاتحاد الـ54، إلى جانب تأمين مواقع الاحتفالات بالشكل الذي يعكس أهمية هذه المناسبة الوطنية، وتشمل الخطط توزيع الدوريات، وتنظيم الحركة في النقاط الحيوية، وتكثيف الوجود الميداني، لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

وبيّن أن احتفالات هذا العام تتزامن مع العديد من الفعاليات في مختلف أنحاء الإمارة، موضحاً أن شرطة دبي ستسخّر جميع مواردها البشرية والإمكانات الميدانية لإنجاح هذه الفعاليات، وظهورها بالصورة التي تتناسب مع سمعة دبي ومكانتها العالمية.

ولفت العميد جمعة سالم بن سويدان إلى أن شرطة دبي ستعمل على توزيع الدوريات المرورية ورقباء السير في شوارع الإمارة، وجميع التقاطعات والشوارع الحيوية، وذلك بهدف العمل على انسيابية الحركة المرورية، وتوجيه النصح والإرشاد لمستخدمي الطرق بضرورة التقيد باللوائح والقوانين المرورية التي وضعت لحماية مستخدمي الطريق، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، حفاظاً على سلامتهم.

وأشار إلى أن شرطة دبي ستنشر الدوريات المرورية في مناطق اختصاص بردبي، بحيث تشمل شوارع الثاني من ديسمبر، وشارع جميرا، وشارع الصفوح، ومنطقة جي بي آر، في حين ستقوم بنشر الدوريات ضمن مناطق اختصاص ديرة، في كل من منطقة المرقبات، والرقة، والممزر، والراشدية، وفي شارع الخليج، وشارع الاتحاد، وشارع عمان والمدينة الجامعية.

ودعا مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أفراد الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد التي تتمثّل في عدم استخدام أنواع الرش (الإسبريه) من قبل السائق أو الراكب أو المشاة، وعدم طمس لوحات الأرقام الأمامية أو الخلفية، وعدم كتابة أي عبارات أو وضع ملصقات غير مناسبة على المركبة، وعدم تغيير لون المركبة، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المُقرر، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة، وعدم تغطية زجاج المركبة الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات أو وضع شمسية أمامية، وكذلك يمنع منعاً باتاً إقامة المسيرات أو التجمعات العشوائية، وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية والخارجية، وعدم رفع أعلام غير علَم دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم قيادة المركبة التي تصدر ضجيجاً مرتفعاً، أو استخدام آلة تنبيه المركبة دون ضرورة، والإزعاج الناتج عن أجهزة التسجيل، لافتاً إلى أنه سيتم مخالفة وحجز المركبات غير الملتزمة، ويسمح فقط بعلَم دولة الإمارات العربية المتحدة، وملصقات عيد الاتحاد الرسمية.

وناشد أفراد الجمهور التعاون مع الشرطة، والإبلاغ عن أي سلوكيات أو ظواهر مرورية سلبية عبر خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901، موضحاً أن التعاون بين الجمهور والشرطة هو الأساس في نجاح الخطط المرورية، وضمان انسيابية الحركة خلال الفعاليات، مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع أي مخالفة قد تُشكّل خطراً على مستخدمي الطريق.

شرطة دبي تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بعيد الاتحاد الـ54، بحضور كبار الضباط، والضباط، وضباط الصف، والأفراد والموظفين.

وتضمنت الاحتفاليات فعاليات مُتنوعة تُجسّد الهوية الوطنية، وتعكس قيم الولاء والانتماء، فيما تزينت المباني بالأعلام والشعارات وصور القيادة الرشيدة، إضافة إلى تقديم عروض للأعمال اليدوية والحِرف المحلية الإماراتية، وتقديم ضيافة للأكلات التراثية، وتوزيع حلويات وهدايا رمزية.

ورفع المشاركون في مختلف الفعاليات أسمى آيات التهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد، مؤكدين أنه يوم مجيد لكل الإماراتيين والمقيمين، سجّله التاريخ في أنصع صفحاته وأخلدها، وأنه يوم يتجدد فيه الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، داعين الله أن يديم نعمة الاتحاد والأمن والازدهار.