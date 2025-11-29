«سند».. تطبيق يوفر ترجمة بالإشارة لذوي الإعاقة السمعية

توفر هيئة تنمية المجتمع- دبي، مركز «سند» للتواصل المرئي لأصحاب الهمم، عبر خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة عن طريق مكالمات الفيديو، من خلال تطبيق يعمل على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لتشغيل المكالمات المرئية بين أخصائي ومترجم لغة الإشارة وذوي الإعاقة السمعية، بما يُسهل تواصلهم ودمجهم في المجتمع، من خلال توفير ثلاث خدمات رئيسة لمساعدة أصحاب هذه الفئة في الحصول على حقوقهم دون الاعتماد على الآخرين.

وتشمل الخدمات: خدمة استقبال الشكاوى والبلاغات التي تهدف إلى استقبال جميع البلاغات الخاصة بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، وخدمة الاستشارة التي تهدف إلى الردّ على استفسارات الأفراد وأسرهم، وتوفير معلومات متكاملة وموثوقة متعلقة بالقوانين والتشريعات وجميع الخدمات المتوافرة الخاصة بأصحاب الهمم، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية المتخصصة للأسر من مختصين.

كما تتضمن خدمة الترجمة التنسيقية، التي تتيح طلب ترجمة بلغة الإشارة، للحصول على خدمة أو مساعدة من جهة معينة، لربط ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات النطق بجهات في المجتمع من خلال مترجمي لغة الإشارة، بهدف حصولهم على الخدمات التي يحتاجون إليها، وترجمة طلباتهم واحتياجاتهم، ما يدعم استقلالية الفرد، ويضمن حقه في الوصول إلى الخدمات.

