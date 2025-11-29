شراكة بين «محمد بن راشد لاستشارات الوقف» و«بلومينغ بوكس»

أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة بلومينغ بوكس، تهدف إلى تعزيز الأثر الإنساني لمبادرة صكوك الوقف.

وبموجب التعاون، يتيح متجر بلومينغ بوكس لعملائه فرصة شراء الهدايا وباقات الورود المميزة من المتجر مصحوبة بصك وقفي، يُخصص ريعه لدعم مختلف أوجه الخير والمبادرات الوقفية.

وقالت مديرة المركز، زينب جمعة التميمي، إن التعاون مع شركة بلومينغ بوكس يضمن تقديم تجربة مميزة تجمع بين الجمال والعطاء، فكل باقة ورد تُهدى تحمل معها رسالة وقفية، ويذهب ريعها لدعم مشاريع تنموية وخيرية، بما يعكس روح التكافل والمسؤولية الاجتماعية التي نحرص دائماً على تعزيزها.

وأكدت التميمي أن المبادرة تأتي في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز مفهوم الوقف كأداة مستدامة لدعم المجتمع، وتمكين المشاريع التنموية والخيرية. وأضافت أن التعاون مع شركة بلومينغ بوكس يمنح الأفراد وسيلة سهلة ومبتكرة للمساهمة بالعمل الخيري، وتجعل كل هدية لها أثر أوسع يمتد لخدمة المجتمع.

وأضافت التميمي أن هذه الشراكة جزء من مبادرة «صكوك الوقف»، التي أطلقها المركز كمبادرة نوعية في مجال الوقف المبتكر، وذلك بالشراكة مع شركة «الصكوك الوطنية» لتسهيل دعم المشاريع الوقفية، وتوسيع مساهمة المجتمع في تنمية المشاريع الخيرية والتنموية، بما يواكب رؤية دبي في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية.

بدوره، أكد الشريك المؤسّس والشريك الإداري في شركة بلومينغ بوكس، جايا ارونا سلام، أن التعاون يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو تكريس دورها المجتمعي، وتعزيز مفهوم الهدايا ذات الأثر.