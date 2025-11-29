«دبي الإسلامي» يتبرع بـ 5 ملايين درهم لـ «صندوق الفرج»

تلقى «صندوق الفرج» التابع لوزارة الداخلية تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة خمسة ملايين درهم، ضمن مبادرة «فرجت» بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ54 للدولة. أسهم المبلغ في الإفراج عن 73 نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً، وجاء تعزيزاً لجهود الصندوق في دعم الحالات الإنسانية والتخفيف عن أسر النزلاء.

وأعرب رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، خليل داوود بدران، عن تقديره لبنك دبي الإسلامي على إسهاماته المتواصلة، مؤكداً أن الدعم يعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية، ويساند مبادرات الصندوق في تمكين النزلاء من العودة لأسرهم، واستعادة استقرارهم الاجتماعي.

ولفت إلى أن الصندوق يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية بالشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، في إطار منظومة عمل تكاملية تُسهم في تعزيز قيم العطاء، وترسيخ مبادئ الرحمة والتعاون التي تميّز مجتمع دولة الإمارات.

من جانبها، جددت إدارة بنك دبي الإسلامي التزام البنك بدعم المبادرات الإنسانية والوطنية، انطلاقاً من دوره المجتمعي واستراتيجيته في تعزيز العمل الخيري، والوقوف إلى جانب الجهود المؤسسية التي تُحدث أثراً إيجابياً في المجتمع.

