المواقف العامة مجانية في دبي ليومين.. باستثناء «متعددة الطوابق» و«بوابة الخيل»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن جميع المواقف العامة في الإمارة ستكون مجانية خلال عطلة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يومي الاثنين والثلاثاء (1 و2 ديسمبر 2025)، وذلك في جميع المواقف باستثناء المواقف متعددة الطوابق وبوابة الخيل N-365، على أن يُستأنف تطبيق التعرفة الاعتيادية اعتباراً من يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025.

وأوضحت الهيئة مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الاتحاد وتشمل ساعات العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

مراكز إسعاد المتعاملين

ذكرت الهيئة أن جميع مراكز إسعاد المتعاملين ستكون مغلقة يومي الاثنين والثلاثاء (1 و2 ديسمبر)، فيما ستواصل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في كل من "أم رمول، وديرة، والبرشاء، والطوار، والمبنى الرئيس للهيئة العمل كالمعتاد على مدار الساعة.

مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني)

أكدت الهيئة أن مراكز مزودي الخدمة ستتوقف عن العمل خلال يومي عطلة الاتحاد (1 و2 ديسمبر)، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025.

مترو دبي (الخط الأحمر والأخضر)

– السبت 29 نوفمبر 2025: من 5:00 صباحاً حتى 1:00 صباحاً اليوم التالي.

– الأحد 30 نوفمبر 2025: من 8:00 صباحاً حتى 1:00 صباحاً اليوم التالي.

– الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر 2025: من 5:00 صباحاً حتى 1:00 صباحاً اليوم التالي.

ترام دبي

– السبت 29 نوفمبر 2025: من 6:00 صباحاً حتى 1:00 صباحاً اليوم التالي.

– الأحد 30 نوفمبر 2025: من 9:00 صباحاً حتى 1:00 صباحاً اليوم التالي.

– الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر 2025: من 6:00 صباحاً حتى 1:00 صباحاً اليوم التالي.

حافلات المواصلات العامة (باص دبي)

دعت الهيئة الجمهور إلى الاطلاع على التحديثات الخاصة بمواعيد الحافلات خلال يومي العطلة من خلال تطبيق سهيل.

النقل البحري

كما يمكن للمتعاملين معرفة مواعيد النقل البحري خلال عطلة عيد الاتحاد عبر الرابط الذي خصصته الهيئة: https://rta.ink/4ieNSa0

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات حرصها على ضمان انسيابية الحركة وتوفير خدمات نقل عام مريحة وموثوقة خلال عطلة عيد الاتحاد، بما يعزز تجربة الجمهور ويسهّل تنقلاتهم بين مختلف وجهات الاحتفال في إمارة دبي.