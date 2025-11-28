رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 2937 نزيلاً في المؤسسات العقابية والإصلاحية

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بالإفراج عن 2937 من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي المبادرة في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة، على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة، وتحقيق استقرار أسرهم، والتخفيف من معاناتها، وإدخال الفرح إلى عائلاتهم.