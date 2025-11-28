حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 225 نزيلاً

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 225 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي أمر سموه تجسيداً لروح الاتحاد ومعانيه السامية في التسامح والرحمة والمسؤولية المجتمعية، ولما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به.