رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين حسن جاسم النويس وكيلاً لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين حسن جاسم ناصر النويس وكيلاً لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشغل النويس في السابق عدداً من المناصب، منها رئيس مجلس الإدارة في كليفلاند كلينيك، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «إم42» (M42)، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية، وخلال عمله في مبادلة، عمل على مشاريع تطويرية في قطاعات مثل الصحة والصناعة والتطوير العقاري والبنية التحتية، وأسهم خلال مسيرته المهنية في ربط التكنولوجيا بالقطاعات الإنتاجية، وتطوير القدرات الصناعية، وتحفيز استثمارات نوعية في سلاسل الإمداد، وجذب شركات عالمية إلى الدولة، كما أسهم في مواءمة عدد من البرامج الوطنية مع مستهدفات الدولة في مجالات التصنيع المتقدم والابتكار والاقتصاد المبني على المعرفة.

حسن النويس حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات المالية من الجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة، وشهادات برامج تنفيذية متقدمة من هارفارد، وبدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي، وعمل أيضاً في شركة إرنست ويونغ، ما عزز خبرته في الشؤون المالية والمحاسبة.