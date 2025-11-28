8152 مخالفة لسائقي «الديليفري» بدبي في أقل من شهر

حررت شرطة دبي 8152 مخالفة لسائقي توصيل الطلبات الذين خالفوا قرار منع قيادة الدرّاجات النارية على المسارات السريعة، حيث يحظر القرار قيادة درّاجات التوصيل في الحارتين السريعتين في أقصى اليسار بالشوارع التي تتكون من خمسة مسارات أو أكثر، وقيادة درّاجات التوصيل في الحارة السريعة أقصى اليسار في الشوارع المكونة من ثلاثة أو أربعة مسارات، أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل، فلا يوجد ما يمنع سائقي درّاجات التوصيل من القيادة فيها، وذلك منذ بدء تطبيق القرار مطلع الشهر الجاري.

وأكّد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن النتائج التي تم رصدها خلال الأيام الأولى من تطبيق القرار، تعكس حجم التحديات المرتبطة بقيادة الدرّاجات في بيئة الطرق السريعة، حيث تُعدّ هذه الفئة من المركبات الأكثر عرضة للحوادث الجسيمة، بسبب ضعف عناصر الحماية، والسرعات العالية التي يصعب معها التحكم أو تفادي الأخطار المفاجئة.

وبيّن أن العقوبات المطبقة على السائقين المخالفين تبدأ بغرامة 500 درهم في المرة الأولى، وترتفع إلى 700 درهم عند تكرار المخالفة، وبعد المرة الثالثة يتم إيقاف تصريح مزاولة المهنة، كما يتم تغريم سائقي الدرّاجات الذين يتجاوزون سرعة 100 كيلومتر في الطرق المحددة بهذا الحد، بغرامات تتدرج من 200 إلى 400 درهم حسب تكرار المخالفة.

وأضاف أن الدرّاجات النارية، خصوصاً المستخدمة في خدمات التوصيل، أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من منظومة النقل داخل المدينة، ما يستدعي التزاماً أكبر من السائقين بقواعد السلامة في أماكن مخصصة لهم، بعيداً عن المسارات السريعة التي تشهد حركة كثيفة لمركبات ذات سرعات عالية، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث مميتة.

ودعا سائقي الدرّاجات إلى التقيد التام بالتعليمات واللوائح المرورية، واتباع الإجراءات الوقائية، لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، ومن أبرزها عدم قيادة الدرّاجات على الطرق السريعة مهما كانت الظروف أو ضغوط العمل، والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق الداخلية، وتجنب المناورات الخطرة، وكذلك ارتداء الخوذة والملابس الواقية المعتمدة لحماية السائق من الإصابات البليغة، والتأكد من جاهزية الدراجة وصلاحية المكابح والإطارات بشكل دوري، والابتعاد عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، والتركيز الكامل على الطريق، إضافة إلى اتباع المسارات المحددة للدرّاجات، والحفاظ على مسافة أمان كافية مع المركبات الأخرى، والقيادة الدفاعية وتوقع أخطاء مستخدمي الطريق الآخرين، خصوصاً في التقاطعات والمناطق المزدحمة.