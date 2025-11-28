طقس غائم وأمطار خفيفة حتى الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، طقساً غائماً، وسقوط أمطار خفيفة، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوباً بكتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي من الغرب.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن أعلى درجة حرارة سجّلت في الدولة، أمس، بلغت 31 درجة مئوية في أشعب (أبوظبي) الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، فيما بلغت أقل درجة حرارة سجّلت في الدولة، أمس، 8.9 درجات مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00، مشيراً إلى أن طقس اليوم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الغد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح بعد غدٍ على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان. ولفت إلى أن طقس بعد غدٍ سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الغربية وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وسيكون رطباً ليلاً وصباح الإثنين المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، فيما سيكون الطقس المتوقع، يوم الإثنين المقبل، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف في الخليج العربي وبحر عُمان.