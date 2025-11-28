«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» في دبي ينظم «نبض الصحة» للتوظيف

نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي معرض «نبض الصحة» للتوظيف، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الصحة في دبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية، بهدف دعم الكفاءات الوطنية من أصحاب الاختصاصات الطبية والصحية، من خلال تمكينهم من الالتحاق بالفرص الوظيفية المتاحة في مستشفيات القطاع الخاص، سعياً إلى تعزيز حضور ومشاركة الكوادر الإماراتية في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لدعم مستهدفات التوطين النوعي، من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب العمل والباحثين عن فرص وظيفية.

وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، فريدة آل علي، إن معرض «نبض الصحة» يُجسّد التزام الوزارة وشركائها الاستراتيجيين بتوحيد الجهود الوطنية لدعم الكفاءات الإماراتية، وتمكينها من الإسهام الفاعل في قطاع الرعاية الصحية.

بدورها، قالت الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طيف محمد الأميري: «يُقدّم المعرض نموذجاً حياً لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، لدعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للالتحاق بفرص عمل نوعية، ضمن بيئة مهنية متقدمة. ونحن عازمون على مواصلة العمل على تطوير مخرجات التعليم العالي، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي، بما يُسهم في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على دعم خدمات الرعاية الصحية في الدولة، وتعزيز استدامتها».

وقال مشرف عام عمليات التوظيف بمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، عبدالعزيز الفلاحي: «يأتي المعرض كجزء من استراتيجية شاملة وتقدّمية، تهدف إلى بناء رأسمال بشري وطني مؤهل بالمهارات اللازمة التي تُمكّنه من الإسهام الفعال في تطوير منظومة الرعاية الصحية، ودعم جودة الخدمات، بحسب أفضل المعايير المعتمدة عالمياً، ويعكس المعرض التزام المجلس بتوجيه الجهود نحو دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها، وتعزيز التوطين النوعي في القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، بما يُسهم في دفع عجلة الإبداع والابتكار المستدامين نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2071، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وقال مدير إدارة الموارد البشرية في سلطة مدينة دبي الطبية، حمد آل صالح: «تأتي مشاركتنا في تنظيم المعرض امتداداً لرسالة سلطة مدينة دبي الطبية في دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية في الدولة، عبر استقطاب الكفاءات الطبية، وتمكينها من العمل ضمن بيئة مهنية متكاملة، وفق أعلى معايير التميز والجودة».