إغلاق 37 مطعماً ومنشأة غذائية في أبوظبي منذ بداية العام

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، منذ بداية العام الجاري، قرارات إغلاق لنحو 37 مطعماً ومنشأة غذائية، في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك نتيجة ارتكاب مخالفات تمس الصحة العامة، حيث كثف مفتشو قطاع السلامة الغذائية التابع للهيئة نشاطهم الرقابي على المطاعم والمنشآت الغذائية في أنحاء الإمارة، ما أسفر عن إغلاق إداري لتلك المطاعم والمنشآت الغذائية لمخالفة القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الغذاء في الإمارة، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وتوزعت المنشآت، التي صدرت بحقها قرارات إغلاق إداري، بين مطاعم وبقالات و«سوبر ماركت» وكافيهات ومخابز، إضافة إلى مزرعة دواجن، وجاءت أهم أسباب الإغلاق بسبب مخالفة اشتراطات السلامة الغذائية، وتكرار المخالفات التي تؤثر في سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤولي المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات، بما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث يستمر الإغلاق حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل، والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية.

وتضمنت أسباب الإغلاق تسجيل حالة تسمم غذائي نتيجة لممارسات غير سليمة في تداول وتحضير وحفظ الأطعمة داخل المنشأة، وتدني مستوى النظافة ورصد حشرات وانتشار الآفات في منشآت أخرى، إضافة إلى رصد ممارسات غير سليمة في تداول الأغذية من قبل العاملين.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشْف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة، للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وتُنفّذ الهيئة حملات وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الغذائية المختلفة والمخازن ومراكز التوزيع والمطاعم والسوبر ماركت، حيث تركز على رصد الممارسات التي تؤثر في سلامة الغذاء، وتعمل على نشر التوعية بالممارسات الصحيحة للعاملين في المنشآت، لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية، كما يقوم مفتشو الهيئة بتوعية العاملين بممارسات التخزين الآمن للغذاء، ونظافة مناطق تحضير وتقديم الطعام، بهدف ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمجتمع والحد من هدر الغذاء.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

«السلامة الغذائية»:

