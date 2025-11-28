دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر الشابة في دبي

اختتمت إدارة التوعية والتثقيف المجتمعي بجمعية دبي الخيرية دورة تدريبية متخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ومهارات التواصل باللغة الإنجليزية، نُظّمت بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وتأتي الدورة في إطار مبادرة «تمكين» الرائدة التي أطلقتها إدارة التوعية والتثقيف المجتمعي بالجمعية التي تُعنى بتمكين الأسر الإماراتية، ودعم انخراطها النوعي والمستدام في سوق العمل، بالشراكة مع نخبة من المؤسسات الحكومية، تشمل شرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر «أوقاف دبي».

وانعقدت الدورة على مدار خمسة أيام، بواقع أربع ساعات تدريبية يومياً في فندق ماريوت الجداف - دبي، وشهدت مشاركة 35 متدرباً ومتدربة من الخريجين.

وركزت الدورة على ثلاثة محاور حيوية تتماشى مع التوجهات العالمية والمحلية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، هي الأمن السيبراني وتعزيز مهارات حماية البيانات والأنظمة الرقمية وبناء فهم عميق لأدوات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقها في بيئات العمل المختلفة لزيادة الإنتاجية وتطوير الكفاءة اللغوية اللازمة للتفاعل الاحترافي في بيئات العمل.

وسلّم عضو مجلس إدارة الجمعية عادل مطر شهادات التخرج للمشاركين.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، إن مبادرة «تمكين» تجسيد لرؤية القيادة الحكيمة في بناء رأسمال بشري إماراتي مؤهل تأهيلاً عالياً، لذلك حرصنا على أن يشتمل البرنامج على محاور متقدمة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، التي تمثل عصب التحول الرقمي في إمارة دبي.

وأضاف: «تعاوننا الدائم مع شركائنا الاستراتيجيين (هيئة تنمية المجتمع وشرطة دبي وأوقاف دبي)، نموذج حي لمفهوم الشراكة المجتمعية الحقيقية، التي تضمن وصول الدعم والتدريب عالي الجودة إلى مستحقيه».

وأكد التزام الجمعية المستمر بدعم خطط التنمية الشاملة في الإمارة، والمساهمة الفعالة في صقل مهارات الشباب الإماراتي ليكونوا قادة ومبتكرين قادرين على المساهمة في اقتصاد المعرفة المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.