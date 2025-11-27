قرقاش لأصحاب الحسابات الوهمية: في الإمارات اخترنا أن ندعم غزة

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة عبر منصة "إكس": " مع خاصية كشف الحسابات الوهمية في منصة إكس، يتضح لي أن الأموال المهدرة التي تُنفق على هذه الحسابات لتزييف الواقع أولى أن تُوجَّه لأهل غزة."

وأضاف قرقاش: " في الإمارات اخترنا أن ندعم غزة ونخفف من المعاناة، حيث شكّل دعمنا ٤٥٪ من إجمالي الدعم الإنساني العالمي".

وتابع :" ذلك هو الفارق بين الزبد وما ينفع الناس".