الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونغ كونغ

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الحريق الواسع في مجمّع سكني في مقاطعة تاي بو في هونغ كونغ، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، ولحكومة الصين وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.