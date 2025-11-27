حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 225 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 225 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي أمر سموه تجسيداً لروح الاتحاد ومعانيه السامية في التسامح والرحمة والمسؤولية المجتمعية، ولما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.

‏وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان، على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، ولتكتمل فرحة عيد الاتحاد بعودة النزلاء إلى أسرهم.

من جهته رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، والذي يعكس حرصه على منح النزلاء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء، وليلتئم شملهم مع عائلاتهم، مؤكداً أن إجراءات الإفراج عن المشمولين بالأمر ستتم فوراً ليعودوا إلى أسرهم.