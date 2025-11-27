شرطة الشارقة تعلن عن "إلغاء النقاط المرورية" بمناسبة عيد الاتحاد الـ54

أعلن مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة الشارقة، العميد خالد محمد الكي، عبر برنامج «الخط المباشر»، إطلاق مبادرة جديدة بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، تقضي بإلغاء "النقاط المرورية" المسجّلة على المخالفات في إمارة الشارقة، شريطة سداد قيمة المخالفات خلال الفترة الممتدة من 1 ديسمبر 2025 وحتى 10 يناير 2026.

وأوضح الكي أن المبادرة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تسوية مخالفاتهم المرورية وتعزيز الالتزام بقواعد المرور، مشيرًا إلى أن الإلغاء لا يشمل المخالفات المشددة التي تستثنى من هذه المبادرة.