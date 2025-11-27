حاكم الشارقة يعتمد مشروعين لتحقيق الانسيابية المرورية في الإمارة

أعلن رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، م. يوسف خميس العثمني، اعتماد حاكم الشارقة مشروعين لتحقيق الانسيابية المرورية في مدينة الشارقة، وذلك خلال مداخلته في برنامج "الخط المباشر".

ويتضمن المشروع الأول تطوير طريق الشارقة الدائري المحاذي لمحطة "قطار الاتحاد" بطول 5 كم، بهدف تخفيف الضغط على طريق مليحة، إضافة إلى تطوير جسر المدينة الجامعية ليصبح أربع حارات، مسارين في كل اتجاه، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية حتى جسر راكان.

فيما يتضمن المشروع الثاني إنشاء جسر جديد بجانب "نصب الشهداء" بتكلفة 60 مليون درهم، ليكون مساراً للقادمين من طريق مليحة باتجاه طريق محمد بن زايد «من دون توقف»، وكذلك للقادمين من شارع الشيخ خليفة باتجاه طريق مليحة.