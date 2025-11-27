منصور بن زايد يحضر أفراح الرميثي

حضر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقامه حميد محمد بالعاجر الرميثي، بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة أحمد مطر محمد الرميثي، وذلك بمجلس السمحة في أبوظبي.

وقدم سموّه التهاني للعريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية سعيدة. وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية.