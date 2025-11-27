6000 طلب تطوع تلقتها «سفينة محمد بن راشد الإنسانية» في 24 ساعة

أعلنت «سفينة محمد بن راشد الإنسانية» تلقيها أكثر من 6000 طلب تطوع، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك للمشاركة في تجهيز 10 ملايين وجبة مخصصة لدعم أهالي غزة.

وكانت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أطلقت مبادرة لتجهيز «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»، وتوفير أكثر من 10 ملايين وجبة، للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وذلك بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها دولة الإمارات، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي القطاع.

ودعت مؤسسة المبادرات جميع أفراد المجتمع في الإمارات للتطوع والمشاركة في تجهيز الوجبات ودعم المبادرة، وذلك خلال الفعالية التي تنظمها المؤسسة في السابع من ديسمبر المقبل في مركز دبي للمعارض ـ إكسبو، عبر الموقع: www.MBRship.ae.