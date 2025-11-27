منصور بن محمد: دبي تمضي بثبات نحو الريادة في الرعاية الصحية المتخصصة

التقى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، فريق عمل مستشفى الجليلة للأطفال، حيث أثنى سموه على جهودهم المتميزة، وهنأهم بفوز المستشفى بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في طب الأطفال، وفق تصنيف مجلة «نيوزويك» الأميركية لعام 2026.

عقد اللقاء في مقر «دبي الصحية»، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: عبدالله عبدالرحمن الشيباني، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والدكتور عامر شريف، والدكتورة حنان السويدي.

كما حضر اللقاء المدير التنفيذي الفخري لمستشفى الجليلة للأطفال، الدكتور عبدالله الخياط، والمدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل، الدكتور محمد العوضي، ورئيس طب الأطفال، الدكتور إبرار مجيد، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والاستشاريين ورؤساء التخصصات في طب الأطفال.

واطّلع سموّه إلى جانب أعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية» على نتائج تقرير مجلة «نيوزويك» الأميركية لعام 2026، لأفضل المستشفيات التخصصية على مستوى الشرق الأوسط، حيث صُنف مستشفى الجليلة للأطفال كأفضل مستشفى متخصص في طب الأطفال، فيما جاء مستشفى راشد في المركز الثالث في تخصص جراحة العظام.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «يجسّد هذا الإنجاز الذي حققه مستشفى الجليلة للأطفال مكانة دبي كمدينة تمضي بثبات نحو الريادة في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة، ويؤكد قدرة منظومتنا على تحقيق نتائج نوعية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية»، وأضاف سموه: «نثمّن الجهود المتواصلة لكافة فرق العمل في (دبي الصحية)، والتي أثمرت نجاحات وإنجازات بارزة في سبيل الارتقاء بصحة الإنسان».

وتعتمد مجلة «نيوزويك» في تصنيفاتها العالمية لأفضل المستشفيات على منهجية علمية تُطوَّر بالتعاون مع شركة «Statista»، وتشمل آراء المرضى ومستوى رضاهم عن تجربتهم العلاجية، وتوصيات الأطباء والخبراء ومديري المستشفيات، إضافةً إلى الاعتمادات الدولية، ما يجعل التصنيف مرجعاً دولياً موثوقاً لقياس مستوى المؤسسات الصحية حول العالم.

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف: «نتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة (دبي الصحية)، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة، على دعمهم المستمر الذي أسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً في الرعاية الصحية، حيث نفخر اليوم بتصدّر مستشفى الجليلة للأطفال لقائمة أفضل المستشفيات المتخصصة في طب الأطفال على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2026، وفق مجلة نيوزويك الأميركية».

وأضاف: «نشكر فريق العمل في مستشفى الجليلة للأطفال، وجميع فرقنا في (دبي الصحية) التي تعمل بتفانٍ للارتقاء بمستوى جودة خدماتنا، من خلال تقديم رعاية صحية تجعل المريض محور اهتمامها، وفق نهج يرتكز إلى أفضل المعايير المعتمدة عالمياً».

بدوره، قال الدكتور محمد العوضي: «نتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على لقاء سموه بفريق مستشفى الجليلة للأطفال، الذي يمثل حافزاً يعزز عطاءهم وتميزهم».

وأضاف: «نعتز بآراء المرضى ورضاهم عن مستوى خدماتنا التي أسهمت في حصول المستشفى على هذا المركز المتقدّم الذي يعكس الجهود المتواصلة لفريقنا في تقديم نموذج رعاية متكاملة للأطفال عبر مختلف التخصصات، والعمل على تطويرها بشكل مستمر».