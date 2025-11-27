«الوطني للأرصاد» يتوقع سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول في الساعة 15:49، والمد الثاني في الساعة 17:07، والجزر الأول في الساعة 09:46، والجزر الثاني في الساعة 23:49، وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول في الساعة 13:13، والمد الثاني في الساعة 02:46، والجزر الأول في الساعة 08:34، والجزر الثاني في الساعة 19:48.