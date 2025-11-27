«مجالس الداخلية» في رأس الخيمة تستعرض ركائز المواطنة الإيجابية

استضافت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة حماية ووقاية المجتمع - قسم الشرطة المجتمعية، مبادرة «مجالس وزارة الداخلية - المجالس الجامعية» التي أطلقتها وزارة الداخلية، ضمن جهودها في نشر ثقافة احترام القانون تحت شعار «قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي».

وركزت الجلسة - التي أقيمت في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وحضرها 420 من الأكاديميين والمختصين في المجال القانوني وحقوق الإنسان، وعدد من الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية في الجامعة - على ترسيخ مفاهيم المواطنة الإيجابية، وتعزيز الهوية الوطنية، وأهمية التماسك الأسري والأخلاق العامة في بناء مجتمع متسامح ومترابط.

وشارك في المبادرة مديرة فرع التوعية بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ومقررة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الرائد الدكتورة حواء يوسف أحمد الرئيسي، والمحاضر المعتمد من وزارة الداخلية، الدكتورة لمياء علي الزرعوني، بينما أدار الحوار مدير فرع الإعلام الإلكتروني والتلفزيوني بإدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، النقيب إبراهيم الجيري، الذي تفاعل مع الطلبة في مناقشة المحاور المطروحة، مؤكداً دور المجالس الجامعية في ترسيخ ثقافة الحوار والانتماء الوطني بين فئة الشباب.

واختتمت الفعالية بتأكيد رئيس قسم الشرطة المجتمعية، المقدّم راشد سعيد بلهون، نجاح المجلس في تعزيز الحوار الشبابي، وبناء جيل واعٍ متمسك بقيمه الأصيلة، مع تكريم الجهات المساهمة في إنجاح المبادرة.