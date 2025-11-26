منصور بن محمد: التبرع بالدم واجب إنساني وعمل وطني يعكس قيم مجتمع الإمارات

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، ونائب رئيس مجلس إدارة "دبي الصحية"، أن التبرع بالدم يعد واجباً إنسانياً وعملاً وطنياً يعكس القيم الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.

وقال سموه: "تجسد حملة "دمي لوطني" نموذجاً ملهماً يبرز دور الشراكة المجتمعية البناءة، في تعزيز قدرات منظومتنا الصحية. ما نشهده اليوم من وعي متزايد بأهمية التبرع بالدم يؤكد أن ثقافة العطاء أصبحت جزءاً أصيلاً من مجتمعنا. ونحث جميع أفراد المجتمع على المشاركة في الحملة تعزيزاً لأثرها في إنقاذ حياة الناس".

جاء ذلك خلال تبرع سموه بالدم، في مركز التبرع بالدم التابع لدبي الصحية، وذلك دعماً لحملة "دمي لوطني"، ودورها البارز في نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم بين فئات المجتمع.

وكان في استقبال سموه في مركز التبرع بالدم، الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وتُنظم الحملة بالشراكة بين "خدمة الأمين" و"هيئة الصحة بدبي"، و"دبي الصحية" و"صحيفة الإمارات اليوم"، وتهدف إلى توفير وحدات الدم لعلاج المرضى، إلى جانب توفير وحدات الدم اللازمة لمركز الثلاسيميا، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم في المجتمع.

من جهته، قال الدكتور علوي الشيخ علي، إن مشاركة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في حملة "دمي لوطني" تأتي استمراراً لدور سموه في دعم المبادرات الصحية والمجتمعية وتشجيع التبرع بالدم. وأكد أن التبرع بالدم يمثل قيمة إنسانية مهمة تسهم في إنقاذ حياة المرضى، وأن التفاعل المجتمعي مع الحملة يعكس مستوى الوعي بالمبادرات الوطنية.

وأشار إلى أن هيئة الصحة بدبي ماضية في تعزيز منظومة التبرع الطوعي بالدم، ودعم البرامج التي تساهم في رفع جاهزية القطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى، مؤكداً أن الحملة تأتي في إطار نهج مستمر لدى الهيئة في تعزيز المشاركة المجتمعية والعمل الإنساني.

من جانبه، تقدّم الدكتور عامر شريف، بالشكر لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على مبادرته الكريمة بالتبرع بالدم ودعمه المتواصل لحملة "دمي لوطني"، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس نهج قيادتنا الرشيدة في تعزيز ثقافة العطاء وتقديم نموذج ملهم يشجع الأفراد والمؤسسات على المشاركة في هذه المبادرة الوطنية. وأضاف:" تواصل "دبي الصحية" العمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع المنتظم بالدم، وتوسيع نطاق عمل الحملة بما يعزز أثرها الإنساني".

من جهته، أكد المشرف العام لـ"خدمة الأمين"، عمر الفلاسي، أن حملة "دمي لوطني" مستمرة في تعزيز روح التكاتف بين أفراد المجتمع، لما تحمله من رسائل العطاء والعمل الإنساني، وبث روح المبادرة في المجتمع.

وقال: "لقد عكست الحملة على مدى أكثر من عقد من الزمن، نتائج إيجابية على المجتمع، على صعيدي المتبرعين والمحتاجين، ما كان له أثره في الوقاية من الأمراض ورفع المستوى الصحي في الدولة"، مؤكداً أن "خدمة الأمين" مستمرة في تعزيز الدور الإيجابي عبر الإسهام الدائم في الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع.

بدوره أكد رئيس تحرير "الإمارات اليوم"، إبراهيم شكر الله، أن تبرع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن حملة "دمي لوطني" يجسد نموذجاً مُلهماً في العمل الإنساني، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية. وأضاف أن مشاركة "الإمارات اليوم"، كشريك في الحملة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في نشر الوعي وترسيخ ثقافة التبرع بالدم باعتباره عملًا إنسانيًا ينقذ الأرواح.

وتسعى حملة "دمي لوطني" إلى استقطاب متبرعين جدد، لاسيما ممن يتبرعون للمرة الأولى، بهدف توسيع قاعدة بيانات مركز التبرع بالدم، خاصةً من أصحاب فصائل الدم النادرة، كما تركز على تشجيع فئة الشباب من عمر 18 إلى 30 عاماً على التبرع، لتعزيز مفهوم التبرع بالدم كجزء من أسلوب حياة صحي، إلى جانب تشجيع مختلف الجهات الحكومية والخاصة على المشاركة في حملات التبرع