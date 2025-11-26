مجلس أمناء مشروع "حي محمد بن راشد الوقفي" يعقد اجتماعه الأول لمناقشة خططه التنفيذية

عقد مجلس أمناء مشروع "حي محمد بن راشد الوقفي"، أول حي وقفي في المنطقة، اجتماعه الأول ، حيث ناقش المجلس حسب تدوينة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "إكس"، الخطط التنفيذية للمشروع، الذي يُعد وجهة تجمع بين السكن العصري والبيئة التجارية والرعاية الصحية والتعليم.

ويأتي هذا المشروع، ضمن الاستثمارات الاستراتيجية لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبدعم من شركة عزيزي للتطوير العقاري.