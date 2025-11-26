قرقاش يدعو البرهان للموافقة العاجلة على هدنة إنسانية فورية

دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة عبر منصة "إكس" قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، للموافقة العاجلة على هدنة إنسانية فورية.

وكتب قرقاش في التدوينة : "ندعو البرهان إلى الموافقة العاجلة على هدنة إنسانية فورية."

وتابع قرقاش:" يجب أن تكون الأولوية لحماية المدنيين وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان".