شرطة عجمان تكرّم طفلة مواطنة أعادت مبلغاً مالياً عثرت عليه

كرّم العميد سلطان خليفة المهيري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة في القيادة العامة لشرطة عجمان، الطفلة شيماء علي في مركز شرطة مشيرف، تقديراً لأمانتها وحسن تصرفها، وذلك بحضور المقدم عبد الله الشيبة رئيس المركز، ووالد الطفلة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عثور الطفلة على مبلغ مالي في مكان عام، لتطلب من شقيقتها الكبرى اصطحابها إلى مركز الشرطة وتسليم المبلغ، في تجسيد لقيم الأمانة والسلوك الحضاري الذي تعززه شرطة عجمان لدى أفراد المجتمع، وخاصة لدى الأطفال والناشئة.

وأشاد العميد سلطان خليفة المهيري بتصرف الطفلة، مؤكداً أن هذا السلوك يعكس التربية الصالحة والوعي المجتمعي، ويسهم في تعزيز ثقافة ردّ المفقودات والمحافظة على الممتلكات العامة، مشيراً إلى أن تكريم مثل هذه النماذج الإيجابية يأتي ضمن حرص القيادة على ترسيخ القيم النبيلة لدى النشء وتشجيعهم على المبادرة والالتزام بالسلوكيات الأخلاقية.

وفي ختام اللقاء، سلّم شهادة تقدير وهدية للطفلة شيماء علي تقديراً لأمانتها، موجهاً الشكر لأسرتها على دورها في غرس هذه القيم السامية.