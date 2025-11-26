«دبي للتوحد» يخرّج الدفعة الأولى من برامج الاعتماد السلوكي المتقدم

أعلن مركز دبي للتوحّد عن تخريج الدفعة الأولى من برنامجي "مشرف السلوك المعتمد في التوحد" (QASP-S)، و"محلل السلوك المؤهل" (QBA)، في خطوة نوعية تعزز من ريادته في بناء الكوادر الوطنية والمتخصصة في مجال تحليل السلوك التطبيقي. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لعام أكاديمي حافل (2024–2025) نفذ خلاله المركز 31 دورة تدريبية متخصصة، استفاد منها 263 متدرباً من الكوادر المهنية والأكاديمية وأولياء الأمور.

وقد ضمت الدفعة الأولى 32 خريجاً، يُعدّون نواةً لجيل جديد من المتخصصين المؤهلين وفق معايير مجلس اعتماد تحليل السلوك (QABA).

وحول هذا الإنجاز، أكد محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، أن جهود المركز في تأهيل الكوادر المتخصصة تأتي استجابةً مباشرة للتحديات التي يواجهها قطاع التربية الخاصة، والمتمثلة في ندرة المتخصصين المؤهلين عالمياً في المنطقة.

وقال العمادي: "نعمل وفق منهجية استراتيجية تستلهم رؤى القيادة الرشيدة وتواكب السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، حيث نضع على رأس أولوياتنا إعداد كوادر وطنية تمتلك أعلى درجات التخصص والكفاءة. إن هدفنا يتجاوز تقديم الخدمات العلاجية ليشمل بناء قاعدة معرفية وبشرية مستدامة تسد الفجوة الحالية، وتضمن حصول أبنائنا من ذوي التوحد على أفضل رعاية ممكنة بأيدي خبرات تفهم هويتهم ولغتهم، مما يعزز من جودة ومستقبل الخدمات المقدمة لهذه الفئة العزيزة في مجتمعنا".

من جانبه، أوضح الدكتور نيكولاس أورلاند، المدير التنفيذي للبرامج في المركز والمحلّل السلوكي المعتمد (BCBA-D)، أهمية الجانب العملي في هذه البرامج، مشيراً إلى أن المركز يعتمد نموذجاً تكاملياً يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي المباشر: "نحرص على منح المتدربين فرصة اكتساب الخبرة المهنية الحقيقية داخل بيئة علاجية فعلية، مما يضمن جاهزيتهم العالية للقيام بمهامهم المستقبلية بكفاءة واحترافية".

مبادرة جديدة: "فني تحليل السلوك" لأولياء الأمور بالعربية

واستجابةً للحاجة الملحّة لدى المجتمع المحلي، كشف المركز عن استعداده لإطلاق أول دورة تدريبية متخصصة بعنوان "فني تحليل السلوك التطبيقي (ABAT)"، موجهة حصرياً لأولياء الأمور، وتُقدَّم بالكامل باللغة العربية.

وتهدف هذه المبادرة غير المسبوقة إلى:

• تمكين أولياء الأمور (خاصة المواطنين) الذين واجهوا سابقاً عائق اللغة في الدورات العالمية.

• تزويد الأهل بمهارات علمية لتطبيق الاستراتيجيات السلوكية داخل المنزل.

• تعزيز التوافق السلوكي والاجتماعي للأبناء من خلال توحيد أساليب التعامل بين المركز والمنزل.

مسارات تدريبية بمعايير عالمية

يُذكر أن برامج مركز دبي للتوحد المعتمدة دولياً تغطي ثلاثة مستويات رئيسية لضمان التدرج المهني:

• فني تحليل السلوك (ABAT) 40 ساعة تدريبية (تأسيس نظري وميداني).

• مشرف سلوك معتمد (QASP-S) 180 ساعة تدريبية + ساعات إشراف + اختبار دولي.

• محلل سلوك مؤهل (QBA) 270 ساعة تدريبية (شهادة مهنية متقدمة).

ويواصل مركز دبي للتوحد، من خلال هذه البرامج التدريبية النوعية، دوره المحوري في بناء جيل جديد من المختصين المؤهلين، ورفد قطاع التربية الخاصة بكفاءات مؤهلة قادرة على إحداث فارق حقيقي في حياة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، بما يسهم في تعزيز مبادئ التمكين والدمج في المجتمع.

تم إنشاء مركز دبي للتوحُّد في عام 2001 كأول مؤسسة إماراتية غير ربحية معنية بتوفير خدمات متكاملة استشارية وتربوية وعلاجية متخصصة في مجال اضطراب طيف التوحُّد بموجب المرسوم رقم (21) لسنة 2001 الصادر عن صاحب السموّ حاكم دبي، ويتمثل أحد أهداف المركز الرئيسية وفقًا للمرسوم رقم (26) لسنة 2021 الصادر بشأن مركز دبي للتوحُّد، في المُساهمة في جعل الإمارة مركزاً رائِداً على مُستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة التأهيليّة المُتخصِّصة المُعتمدة للأشخاص الذين تم تشخيصُهم بالتوحُّد.

يُشار إلى أن التوحُّد يُعد أحد أكثر اضطرابات النمو شيوعاً ويظهر تحديداً خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل ويصاحب المصاب به طوال مراحل حياته، ويؤثر التوحُّد على قدرات الفرد التواصلية والاجتماعية مما يؤدي إلى عزله عن المحيطين به.

وتشير معظم الدراسات العالمية إلى النمو السريع لهذا الاضطراب حيث تُقدّر نسبة المصابين به اعتماداً على تقرير مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية (CDC) الصادر مؤخراً، بإصابة واحدة لكل 31 طفل، مع تقارب نسبة الانتشار في معظم دول العالم.