رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

ونقل إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي - تحيات أخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم والرخاء.

كما نقل شكر أمير الكويت إلى صاحب السموّ رئيس الدولة، وتقديره لمبادرة سموّه بشأن الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية - الكويتية التاريخية الراسخة، بدءاً من يوم 29 من يناير المقبل، مثمناً ما تجسده من أواصر أخوية وثيقة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

فيما حمّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح تحياته إلى أخيه سموّ أمير الكويت، وأطيب تمنياته لبلده وشعبه الشقيق بمزيد من النماء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وتطرق اللقاء إلى الروابط الأخوية التي تجمع دولتَي الإمارات والكويت، وتطوير العمل المشترك في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما، وتسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار.

كما تناول أهمية دعم العمل الخليجي المشترك، بما يحقق مصالح جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.

كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بقصر البحر في أبوظبي، وزير العدل في جمهورية أذربيجان، فريد أحمدوف.

ونقل وزير العدل إلى سموّه، خلال اللقاء، تحيات رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام الرخاء، وللعلاقات الإماراتية - الأذرية بمزيد من التقدم خلال المرحلة المقبلة، فيما حمّله سموّه تحياته إلى الرئيس، إلهام علييف، وتمنياته لبلده وشعبه الصديق استمرار التطور والنماء.

وتطرق اللقاء إلى علاقات البلدين، وفرص تطوير تعاونهما المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاءين عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.