رئيس الدولة يتلقى دعوة للمشاركة في القمة الخليجية بالبحرين

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة سموه إلى المشاركة في القمة الـ46 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها البحرين خلال شهر ديسمبر المقبل.

تسلّم سموه الرسالة، خلال استقباله بقصر البحر في أبوظبي، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير البحرين لدى الدولة، الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتمنياته لسموه بدوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من النماء والازدهار.

فيما حمّل سموه السفير تحياته إلى جلالة الملك حمد بن عيسى، وأطيب تمنياته لمملكة البحرين الشقيقة بدوام التقدم والرخاء.