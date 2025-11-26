«الأرصاد»: طقس بارد.. وهطول أمطار حتى السبت

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الحالة الجوية على الدولة، بدءاً من اليوم وحتى السبت المقبل، طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وذلك نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي من الغرب، ما يؤدي إلى تطور السحب على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقد تكون مثيرة للغبار، فيما سيكون البحر خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

وأوضح المركز أن طقس اليوم وغداً سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خصوصاً غرباً مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقع أن يكون الطقس بعد غدٍ غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح السبت المقبل على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس المحتمل يوم السبت المقبل غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.