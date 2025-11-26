بلدية دبي والجامعة الكندية تُعزّزان أبحاث البيئة وسلامة الغذاء

وقّعت بلدية دبي والجامعة الكندية - دبي مذكرة تفاهم، لتعزيز البحث والابتكار في مجالات البيئة والصحة والسلامة، خصوصاً سلامة الغذاء.

وقّع المذكرة خلال فعاليات مؤتمر دبي الدولي الـ19 لسلامة الأغذية، رئيس مجلس الأمناء في الجامعة، بطي سعيد الكندي، ورئيس الجامعة، البروفيسور كريم شلَي، والمدير التنفيذي بالإنابة لهيئة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع.

تهدف المذكرة إلى تطوير إطار عمل للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات البحثية المشتركة، بما يُمكن الجانبين من استكشاف حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالممارسات الغذائية السليمة، ومراقبة جودة المنتجات الغذائية، وتنصّ على إنشاء منصات للتواصل بين خبراء القطاعين الحكومي والأكاديمي، وتحفيز الشراكات الابتكارية، وتطوير مشروعات مبتكرة يقودها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكّدت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الصحية وعلم النفس بالجامعة الكندية - دبي، الدكتورة أسيل تكشي، أن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة لدمج التعليم والبحث مع التطبيقات العملية، بما يُعزّز إسهامات الطلبة والباحثين في تحسين منظومة سلامة الغذاء، وإنتاج المعرفة التطبيقية المؤثرة.

من جانبها، شددت الدكتورة نسيم محمد رفيع على التزام بلدية دبي بتطوير منظومة علمية رائدة تُعزّز الصحة العامة، وتدعم مكانة دبي مدينةً عالميةً في مجالات البيئة والصحة والسلامة.

وأوضح البروفيسور كريم شليَ أن التعاون يُمثّل خطوة مهمة نحو دعم رؤية دبي لمستقبل آمن صحياً ومستدام عبر تعاون مؤسسي يربط البحث الأكاديمي بالاحتياجات التنموية والمجتمعية.