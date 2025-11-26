مبادرة لتجهيز 10 ملايين وجبة ضمن «سفينة محمد بن راشد الإنسانية» لدعم غزة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مبادرة مجتمعية لتجهيز «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»، وتوفير أكثر من 10 ملايين وجبة للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وذلك بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي القطاع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دعم الإمارات مستمر للشعب الفلسطيني، بمتابعة وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومبادرات أهل الخير في الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «تعتزم مبادرات محمد بن راشد العالمية تجهيز 10 ملايين وجبة لإغاثة إخوتنا في غزة، بالتعاون مع حملة (الفارس الشهم 3).. نعتزم تحميل سفينة كاملة بأكثر من 10 ملايين وجبة خلال الأيام القادمة.. نبحث عن متطوعين عبر الموقع http://MBRship.ae».

وأضاف سموه: «نريد إرسال رسائل محبة وتعاضد وتضامن لإخوتنا في غزة من المواطنين والمقيمين عبر هذه الحملة الإنسانية.. وقفتنا مع إخوتنا مستمرة».

وتابع سموه: «أكثر من 40% من مساعدات العالم لغزة، خلال العامين الماضيين، كانت من دولة الإمارات وحدها.. ولن تتوقف.. بل ستستمر وتزيد بتوفيق الله، وبمتابعة وحرص رئيس الدولة حفظه الله، وجميع أهل الخير في بلادنا».

ودعت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» جميع أفراد المجتمع في الإمارات للتطوع والمشاركة في تجهيز الوجبات ودعم المبادرة، وذلك خلال الفعالية التي تنظمها المؤسسة يوم السابع من ديسمبر المقبل في مركز دبي للمعارض - إكسبو، عبر الموقع: www.MBRship.ae.

نموذج عطاء ملهم

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد عبدالله القرقاوي: «تجسد سفينة محمد بن راشد الإنسانية رسالة دولة الإمارات وقيادتها في العطاء الذي لا يعرف حدوداً، وإيمانها بأن التكاتف قادر على أن يحوّل الألم إلى أمل.. وأن رفع المعاناة عن المحتاجين في ظروفهم القاسية يمثل قوة دافعة نحو حياة أفضل للجميع»، وأضاف: «دولة الإمارات تواصل سياستها الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق».

وأردف: «مجتمع الإمارات يعمل دائماً بقلب واحد ويد واحدة لنشر الخير للجميع وترك بصمات خالدة في سجل الإنسانية.. نثق بأن المشاركة الكبيرة التي ستشهدها هذه الحملة ستعمل بإخلاص على توفير ملايين فرص الحياة الكريمة للنازحين في القطاع، وترسم الابتسامات على وجوه آلاف الأطفال».

مسيرة حافلة

وتأتي الحملة الجديدة لتجهيز «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»، استمراراً للدعم المقدم من مؤسسة المبادرات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أعلنت في يناير 2024 عن مساهمة بقيمة 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار) كمساعدات غذائية مباشرة لقطاع غزة، يستفيد منها مليون شخص بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وجاء الإعلان عن المساعدات الغذائية المباشرة في يناير 2024، استمراراً لمسيرة حافلة من العطاء، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2023 بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، فيما نقلت «دبي الإنسانية» في سبتمبر 2024، شحنة إغاثة عاجلة لقطاع غزة عبر ميناء العريش المصري تضمنت 71.6 طناً من الإمدادات الطبية الأساسية.

كما تعهدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في يناير 2024 بتقديم نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) لدعم القطاع الصحي في غزة، لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان خصوصاً لفئة الأطفال.

2.2 مليار درهم إنفاق «مبادرات محمد بن راشد العالمية» في 2024

بلغ حجم إنفاق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الأكبر من نوعها بالمنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، أكثر من 2.2 مليار درهم في عام 2024، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسة هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

وبلغ إجمالي حجم إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع، ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية، خلال عام 2024، أكثر من 944 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 37 مليون شخص حول العالم.

وعملت المؤسسة في عام 2024 على تنفيذ عدد كبير من المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات التي قدّمت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الطارئة إلى المناطق المنكوبة أثناء الأزمات والكوارث، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية مستدامة بالشراكة مع منظمات وهيئات إقليمية ودولية. وبلغت كمية المساعدات ومواد الإغاثة التي تم نقلها وتوزيعها بدعم دبي الإنسانية في العام الماضي 1255 طناً مترياً، استفاد منها نحو 3.7 ملايين شخص في العالم.

وأطلقت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في عام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من 20 عاماً.

محمد بن راشد:

• بمتابعة وحرص رئيس الدولة.. مساعدات الإمارات لغزة لن تتوقف.. بل ستستمر وتزيد بتوفيق الله.. وقفتنا مع إخوتنا مستمرة.

• أكثر من 40% من مساعدات العالم لغزة، خلال العامين الماضيين، كانت من دولة الإمارات وحدها.

محمد القرقاوي:

• «سفينة محمد بن راشد الإنسانية» تجسد رسالة دولة الإمارات وقيادتها في العطاء الذي لا يعرف حدوداً.