«الداخلية» تعلن المحظورات في الاحتفال بعيد الاتحاد   

أكد مجلس المرور الاتحادي في وزارة الداخلية أهمية الاحتفال بعيد الاتحاد، المناسبة الوطنية الغالية، بصورة حضارية تعكس القيم الإيجابية لدولة الإمارات.

ودعا رئيس المجلس، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، الجمهور إلى الالتزام بالقوانين والتدابير الوقائية، والمحافظة على سلامة المجتمع، وسلاسة حركة المرور كما هو معتاد في الدولة، وأعلنت وزارة الداخلية الضوابط القانونية المنظمة للاحتفال وتزيين المركبات خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ54، مؤكدة أن هذه التعليمات تهدف إلى ضمان سلامة مستخدمي الطريق، والحد من أي ممارسات قد تُشكّل خطراً على الأرواح أو الممتلكات.

وشملت الضوابط الالتزام بالملصقات المعتمدة فقط، ومنع وضع أي شعارات أو علامات أو ملصقات غير مرتبطة بعيد الاتحاد، وفق الضوابط والشروط المعتمدة، ومنع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية على الطرق العامة، وعدم تعطيل حركة السير أو إغلاق الطرق، أو التسبب في عرقلة المرور بأي شكل.

وتضمنت أيضاً عدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به، ومنع خروج الركاب من النوافذ أو فتحة سقف المركبة نهائياً، وحظر القيام بالحركات الاستعراضية أو السلوكيات الخطرة على الطرق الداخلية والخارجية، وأهمية التقيد بقواعد السير والمرور، واتباع تعليمات عناصر الشرطة.

وتم تأكيد منع تغطية الزجاج الجانبي أو الأمامي بالملصقات، أو استخدام الشمسيات الأمامية، وحظر إضافة مواد ضجيج، أو إجراء تعديلات غير مرخصة على هيكل المركبة أو المحرك، أو الزوائد التي قد تُعيق الرؤية، وعدم ارتداء الأوشحة إلا الخاصة بعيد الاتحاد، ومنع استخدام بخاخات الرش (سبريه الحفلات)، من قِبل السائق أو الركاب أو المشاة، ومنع رفع صوت الأغاني والأناشيد، باستثناء المعتمدة والخاصة بعيد الاتحاد، وعدم طمس أو تغطية لوحات الأرقام، أو تغيير لون المركبة، أو تعتيم الزجاج الأمامي أو تلوينه. ومن بين الضوابط التي تم الإعلان عنها، التزام محال الزينة بالضوابط، ويُحظر عليها تركيب أي ملصقات أو أعلام باستثناء علم دولة الإمارات أو الملصقات المعتمدة، ومنع رفع أعلام الدول الأخرى خلال فترة الاحتفال، باستثناء علم دولة الإمارات العربية المتحدة.