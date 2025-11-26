11 مخالفة محظورة في الفجيرة

شدّدت شرطة الفجيرة على منع 11 مخالفة خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ54، مؤكدة أنها ستخالف وتحجز المركبات غير الملتزمة، في إطار خطتها لضبط السلوكيات الخطرة التي قد تُعطل السير، أو تهدّد سلامة مستخدمي الطريق.

وتشمل المخالفات المحظورة التي نشرتها الشرطة على قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي، المسيرات والتجمعات العشوائية، وتعطيل حركة السير أو إغلاق الطرق، والحركات الاستعراضية، والخروج من النوافذ أو فتحة السقف، وتحميل المركبة أكثر من المسموح به، وتغطية الزجاج أو طمس اللوحات.

كما ستتم مخالفة كل من يقوم بإضافات للمركبات غير المرخصة والضجيج، وارتداء أوشحة لا تخص المناسبة، ورفع أعلام غير علم دولة الإمارات، واستخدام بخاخات الرش، ورفع أصوات الأغاني باستثناء الأغاني الخاصة بالمناسبة، ويقتصر ما يسمح به على ملصقات عيد الاتحاد الرسمية، وعلم دولة الإمارات فقط.

وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، الاستمرار في تعزيز الجاهزية الشاملة، عبر تطوير منظومات العمل الميداني والرقابي، ورفع جودة الخدمات الأمنية والمرورية وفق أفضل المعايير، مشيراً إلى أن التكامل مع الجهات المحلية والاتحادية، يمثّل ركناً أساسياً في إنجاح خطط التأمين خلال الاحتفالات.

وشدّد على أهمية توثيق التعاون مع مختلف الشركاء لضمان بيئة احتفالية آمنة ومستقرة تعكس صورة الإمارات الحضارية، وتواكب مستوى الثقة التي يوليها الجمهور للأجهزة الشرطية، في حماية الأرواح والممتلكات وتنظيم الفعاليات الوطنية.

وفي إطار الاستعدادات الرسمية، عقدت اللجنة العليا الدائمة لشرطة الفجيرة اجتماعها، برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، بحضور مديري الإدارات المعنية ورؤساء المراكز الشرطية الشاملة، لمناقشة منظومة الجاهزية الأمنية والمرورية لاحتفالات عيد الاتحاد الـ54، واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع خطة الانتشار الأمني والمروري في الإمارة، وآليات تعزيز الانسيابية المرورية في مختلف المواقع الحيوية التي تشهد فعاليات ومظاهر احتفالية، بما يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار.

كما ناقشت اللجنة سياسة أوقات العمل لمحال الألعاب الإلكترونية والفئات العمرية المسموح لها بارتيادها، بما يحقق بيئة آمنة ويحدّ من أي سلوكيات قد تشكل خطورة على النشء.