“الفارس الشهم 3” تعلن أسماء العرسان المرشّحين للمشاركة في القرعة

أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" أسماء العرسان المتقدمين للاستفادة من العرس الجماعي الأول، “ثوب الفرح”، المقرر تنظيمه بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت العملية أنّه سيتم إجراء القرعة لاختيار 54 عريسًا من بين 577 متقدم اكتملت فيهم الشروط والمعايير التي أعلنت عنها سابقًا قبل فتح باب التسجيل. وأكدت اللجنة المشرفة أنّ القرعة ستُجرى غدًا الأربعاء، الموافق 26-11-2025، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا في ملعب العنان بمدينة دير البلح.

كما دعت اللجنة جميع المرشحين الذين استفوا المعايير والشروط الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق إلى التواجد في المكان عند الساعة 10:30 صباحًا؛ لاستكمال الترتيبات اللازمة الخاصة بمشاركتهم في مراسم القرعة، مؤكدة أنّ عدم مشاركة المرشح يفقده الحق في الاستفادة من مشروع العرس الجماعي " ثوب الفرح".